26.02.2017 21:08:01

Hocalı katliamının 25. yılı

Macaristan Jobbik Partisi Dışişleri Komitesi Başkanı Gyöngyösi:- 'Jobbik, Hocalı katliamı kurbanlarını rahmetle anıyor, kurbanların yakınlarına ve Azerbaycan ulusuna başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz'

Macaristan Jobbik Partisi, "Hocalı katliamı"nın 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Macaristan Ulusal Meclisinde ikinci büyük parti konumundaki Jobbik Partisinin Dışişleri Komitesi Başkanı Marton Gyöngyösi, mesajında '26 Şubat 1992 tarihinde 613 sivil Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği Hocalı katliamının anma gününde, Hocalı katliamı kurbanlarını rahmetle anıyor, kurbanların yakınlarına ve Azerbaycan ulusuna başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gyöngyösi, 1988'den bu yana süren Karabağ sorunu yüzünden 20 bin Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 660 bininin ise Ermeni işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

'Azerbaycan topraklarının beşte birlik bölümü bugün Ermeni işgali altında. Bakü hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Parlamentosu gibi birçok uluslararası alanda da problemi siyasi yolla halletmeye çalıştı. Uluslararası kuruluşlar, Ermeni saldırganlığını ve işgalini, aldıkları kararlarla kınamalarına rağmen bugüne kadar uygulamaya geçirilemedi."

Gyöngyösi, sorunun barışçıl yollarla çözülmesini umduklarını vurguladı.

Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Karabağ'ın Hocalı kasabasında 83'ü çocuk, 106'sı kadın 613 sivili katletmişti.