26.02.2017 16:55:32

Hocalı katliamının 25. yılı

Turan Ocakları ve Bütöv Azerbaycan Ocakları, Taksim'de Hocalı katliamını protesto etti

Turan Ocakları ve Bütöv Azerbaycan Ocakları, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde yaşanan katliamı protesto etti.

Galatasaray Meydanında toplanan grup, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Arif Yücel, 25 yıl önce dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yapıldığını söyledi.

Dünyanın yaşanan katliama rağmen bunu görmemezlikten gelmeye halen devam ettiğini belirten Yücel, 'Buradan insanlığa bir kez daha seslenerek katliamlarda sorumlu olanların yargılanmasını istiyoruz. Bizim orada insanlarımız katledildi. Biz adalet istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.