26.02.2017 15:42:10

Hocalı katliamının 25. yılı

İstanbul'da Hocalı katliamının anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 25. yılı nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

MHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı tarafından İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda açılan sergide, katliamda yaşanan olayları gösteren fotoğraflar yer aldı.

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, burada yaptığı açıklamada, 25 yıl önce Hocalı'da büyük bir katliamın yapıldığı söyledi.

Yüzyıllardır dünyada Müslüman Türklere karşı katliamlar yapıldığını ifade eden Karataş, 'Dünyadaki insan hakları dernekleri Müslümanlara karşı katliam yapıldığı zaman gözleri kör, kalpleri mühürlü, kulakları sağır olmaktadır. Bugün dünyada yapılan katliamlar 26 yıl önce de Azerbaycan'da gerçekleştirilmişti. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için milli ve güçlü bir Türkiye'nin olması gerekmektedir. Bugün halen Türklere karşı yapılan soykırım, zulüm devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Sergi, bugün akşama kadar açık kalacak.