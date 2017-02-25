25.02.2017 20:20:51

Hocalı katliamının 25. yılı

TBMM Başkanı Kahraman: 'Acısı dün gibi taze olan Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın faillerinden hesap sorulmadıkça, işlenen bu vahşetten dolayı özür dilenmedikçe bu acı hiçbir zaman dinmeyecektir' - 'Gayesi, devletlerarası iş birliği ve diyalog ortamını gerçekleştirerek barış içinde bir dünya meydana getirmek olan BM'den beklentimiz de bu tür katliamların meydana gelmemesi için daha aktif

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Acısı dün gibi taze olan Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın faillerinden hesap sorulmadıkça, işlenen bu vahşetten dolayı özür dilenmedikçe bu acı hiçbir zaman dinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kahraman, Hocalı katliamının 25. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İnsanlık tarihinin en kanlı ve acımasız katliamlarından birinin, 25 yıl önce Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında gerçekleştiğini anımsatan Kahraman, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermeni çetelerinin, yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefretle yüzlerce Azerbaycan Türk'ünü katlettiklerini belirtti.

Dünya basının gözleri önünde cereyan eden bu katliamda Hocalı'da 613 masum insanın tüyler ürpertici yöntemlerle vahşice öldürüldüğünü hatırlatan Kahraman, "Sistematik bir şekilde yapılan katliamda 487 sivil de ağır şekilde yaralanmış, ayrıca 150 Azeri kardeşimizden de bir daha haber alınamamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Kahraman, millet olarak 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Irak'ta ve Yemen'de maruz kaldıkları katliamlar gibi Hocalı katliamının da unutturulmak istendiğini vurgularken, 100 yıl önce gerçekleştirildiği iddia edilen sözde soykırımın intikamını almak amacıyla Hocalı'yı kan gölüne çeviren Ermeni çetelerinin eylemlerinin, aradan yıllar geçmesine rağmen yargı önüne çıkartılamadığını ve sorumlularından uluslararası mahkemelerde hesap sorulamadığını bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kader ortaklığı yapan, aynı millete mensup iki devlet olduğunun altını çizen Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Acısı dün gibi taze olan Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın faillerinden hesap sorulmadıkça, işlenen bu vahşetten dolayı özür dilenmedikçe bu acı hiçbir zaman dinmeyecektir. Gayesi, devletlerarası iş birliği ve diyalog ortamını gerçekleştirerek barış içinde bir dünya meydana getirmek olan Birleşmiş Milletler'den beklentimiz de bu tür katliamların meydana gelmemesi için daha aktif bir rol üstlenmesi ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan işgalinin sona erdirilmesidir. En büyük temennim, yeryüzünün huzur ve barış içinde yaşanabilir bir hale getirilmesi ile böylesine kanlı katliamların insanlık tarihinde tekrar yaşanmamasıdır. Ancak başta Suriye olmak üzere İslam dünyasında yaşanan savaşlar, saldırılar ve katliamlar dikkate alındığında yaşanan acılardan yeterince ders alınmadığı görülmektedir. Niyazım, ülkemizde, İslam coğrafyasında, soydaşlarımızın yaşadığı topraklarda ve tüm dünyada bu tür insanlık dışı katliamların bir daha yaşanmaması ve sona ermesidir. Bu vesileyle 25 yıl önce Hocalı'da öldürülen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, katliamın katillerini lanetliyor, barış ve saadet dolu günlere kavuşmayı temenni ediyorum."