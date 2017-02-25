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Hocalı katliamı unutulmadı
25.02.2017 10:39:43

Hocalı katliamı unutulmadı

İstanbul'da Hocalı Katliamı'nın yıldönümü münasebetiyle bir panel düzenledi.

İstanbul'da Hocalı Katliamı'nın yıldönümü münasebetiyle bir panel düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından yapılan "Hocalı Katliamı"nın yıldönümü münasebetiyle bir panel düzenledi. Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu, İBB Kültür AŞ ve İstanbul-Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği (İSTAD) iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, Hocalı katliamında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, Hocalı Katliamı'nı dönemin kamera kayıtlarından aktaran belgesel gösterildi.

Panelin açılışında konuşan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük, Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeş ülke olduğunu belirterek, "Biz, mutlaka sevinçli günlerimizi beraberce kutladığımız gibi acılarımızı da beraber yaşamak zorunda olan bir milletin fertleriyiz. İsimler farklı farklı da olsa eziyet gören, zulüm gören, haksızlığa uğrayan nice Türk soyu Türk milletinin parçası olan topluluklarımız var. Biz, iyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirimize destek olmak, acımızı paylaşmak ve bu konuda birbirimizi motive etmek durumundayız. 'Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır' derler. Bu anlamda 26 Şubat 1992 yılında Ermeni zulmüne, mezalimine muhatap olan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki, özellikle Hocalı'daki katliamda can veren, şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Günün birinde mutlaka bu acılarımızın sebebi Karabağ'ın, Azerbaycan yurdu olarak, mutlulukla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı ülke olarak tekrar tarihteki yerini alacağına inanıyorum" dedi.

"Hak ettikleri cezayı almalılar"

Daha sonra söz alan Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Vekili Esmira Hüseyinova da Hocalı şehrinde yapılan katliama dikkati çekerek, "Hocalı şehrindeki halka, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeniler tarafından işgaline karşı toprağını müdafaa için ayağa kalkma azmini kırmak için bu soykırım yapılmıştır. Sadece Azerbaycan halkına değil, bütün insanlığa karşı yönelmiş dehşetli cinayet emeli neticesinde 613 Azeri katledilmiştir. 487 kişi yaralanmış, 1275 kişi esir alınmış, işkencelere maruz kalmıştır. Nerede doğduğuna, nerede yaşadığına bakmadan her bir Türk insanı Hocalı Soykırımı'nı, Karabağ hakikatlerini, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yaptığı cinayetleri dünyaya duyurmak ve bu soykırımı yapanların hak ettikleri cezayı alması için çalışmalıdır. Birlikte çalışır, yaşananları bütün dünyaya duyurursak daha da güçlenir ve gerçeği dünyaya yayarız" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok şehrinde Hocalı Katliamı ile ilgili paneller ve sergiler düzenlendiğini hatırlatan Hüseyinova, bu programlara ilgi gösteren Türk halkına ve düzenleyen kurumlara teşekkür etti. Hüseyinova, konuşmasını, "Ankara'da meydana gelen terör neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kardeş Türkiye halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Terörden eziyet çeken bir ülke olarak terörü lanetliyor, Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Programda söz alan İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, Ermenilerin ve destekçilerinin, tarih boyunca Türklere 5 kere soykırım uyguladıklarını ifade ederek, "Bu, 105-1906, 1918-1920, 1948-1953 ve 1988'de başlayıp yakın zamandaki Hocalı soykırımıdır. Gittiğimiz her yerde veya kurduğumuz her ülkede adalet, hoşgörü, insanlık tesis etmişiz. Maalesef biz bunları düşünürken Ermenistan, orada çıban başı olarak Türklerin başına bela oluyor ve günümüze kadar da bu süreçleri hep beraber yaşıyoruz. Ve yakın zamanda Ermenistan Cumhurbaşkanı, gençler soruyor, 'Biz bu Ağrı Dağı'nı ne zaman alacağız?' diye, canlı televizyon programında diyor ki, 'Karabağ'ı biz aldık, Ağrı Dağı'nı almak da sizin görevinizdir' diyor. Bunu kime söylüyor? Gençlerine söylüyor. Yani bu ne demektir? Yeni soykırımları hedef gösteriyor. Bu bir suçtur" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ise, Türklerin bu konuda çok az yayın yaptıklarını, buna karşılık Ermenilerin ve Ermeni diasporasının bu işler için her yıl 5 milyar Dolar ayırdıklarını söyledi. Öztek, "Son 200 yılda, yalnız Balkanlarda ve Kafkaslarda 10 milyon insanımızı kaybettik ve de 1800'lerden sonra bu koca imparatorluk, bu koca medeniyet, çöktü gitti. Bu büyük uygarlıklar, imparatorluklar kurulduğu zaman, ne Amerika vardı, ne Rusya vardı, ne de diğerleri vardı. Bununla birlikte, Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Biruni, İbn-i Sina, Uluğ Bey gibi dünyayı aydınlatan güneşlerimiz vardı. Mora, Girit, Kıbrıs, Kerkük, Musul, Suriye Bayırbucak Türkleri, bunlara da baktığımız zaman, dünyada en çok soykırıma uğramış millet, Türklerdir. Bu kadar çok kırılmış başka bir millet yoktur. 'Suçlarından' birisi de Müslüman olmalarıdır" dedi.

Panelin ardından, Hocalı katliamını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.
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