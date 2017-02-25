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Hocalı Katliamı'nın 25. yılı
26.02.2017 12:33:23

Hocalı Katliamı'nın 25. yılı

Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Kamu alem bilsin ki bundan gayri her kim ki Azerbaycan'a yan baktı, Türkiye o kadar da sessiz kalmaz hiç kimse de bunu unutmasın'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hoacalı Katliam'ına ilişkin "Kamu alem bilsin ki bundan gayri her kim ki Azerbaycan'a yan baktı Türkiye o kadar da sessiz kalmaz hiç kimse de bunu unutmasın." dedi.

Zeybekci, Hocalı Katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan Karabağ Parkı'ndaki "Hocalı Soykırımı Anıtı" önünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin yazılı 3 bin yıllık, yazılı olmayan yaklaşık 5 bin yıllık tarihi boyunca milyonlarca şehit verildiğini belirtti.

15 Temmuz şehitlerini anımsatan Zeybekci, şunları söyledi:

"15 Temmuz bir darbe girişimi değildi, o bir işgal girişimiydi. Bu topraklardan iki tane nesebi belirsiz gayrimeşru bilmem ne '-istan'lara yama yapılması için Türkiye'nin bir işgal girişimiydi. Onun için bugünle beraber son derece anlamlıdır o. O iki '-istan'dan da neyi kast ettiğimi biliyorsunuz. Türkiye ona hazırlanmıştı, Türkiye ona son derece uygun hale getirilmişti. Son dönemde dost ve müttefik görünen birçok coğrafyada da soykırım safsatası ile başlatılan o süreçte de uygun hale getirilmişti. Türkiye'nin güneyinde Irak'ın bir kesiminde ve Suriye'de iklim uygun hale getirilmişti. 7 Haziran seçiminde 'biz demokrasi içinde siyaset yapacağız' diyerek milletten oy isteyenlerin hazirandan sonra temmuzda 'silaha sarıl' talimatıyla, çünkü hazır hale getirilmişti Türkiye, dediler ki 'siz içeriden biz bak güneyden ötekiler bak şuradan. Türkiye'de bu operasyondan siz dışarıda kalamazsınız'. Operasyon başlatılmıştı ve en sonunda 15 Temmuz. 15 Temmuz bir ihanet, bir işgal girişimiydi."

Dumlupınar'dan Çanakkale'ye kadar milyonlarca şehit olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Biz bu toprakları, biz bu toprakları derken de iki toprakları birden kastediyorum, gerek Azerbaycan'ı can Azerbaycan'ı gerek Nahçıvan'ı gerekse Anadolu'yu karış karış kanımızla suladık. Her kimin bir talebi varsa, kanını dökmeye gözünü alabiliyorsa buyursun gelsin, ama yiğitçe gelsin ama böyle tabirimi maruz görün, erkekçe gelsin. Sinsice, haince gelmesin, onlarla baş etmesini biliriz. Evet ihanet içinde olanlarla, sinsice gelenlerle de baş etme kabiliyetimiz de artık gelişti. O anlamda da Allah'a şükür hiçbir kuşkumuz da yok kaygımız da yok, onlarla da mücadele edeceğiz, ediyoruz da zaten. Türkiye bu belalardan kurtulacak ve bundan sonra Türkiye'nin tabii ki bu mücadelelerde önümüze çok engeller çıkarılacak, bunlarıda biliyoruz. Bu mücadelelerden de Allah'ın izniyle galip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki devlet tek millet"

Zeybekci, Azerbaycan'ın Türkiye ile 'iki devlet tek millet' olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Evet aramıza sınırlar konmuş, iki ayrı devlet haline gelmişiz. Halbuki baktığımız zamanda birbirimizin tıpatıp aynısıyız, her şeyimizle aynıyız, bütün güzelliklerimizle aynıyız. Onun için tabii herkes bilsin ki, kamu alem bilsin ki bundan gayri her kim ki Azerbaycan'a yan baktı Türkiye o kadar da sessiz kalmaz hiç kimse de bunu unutmasın.

İnsanlık Srebrenitsa'da, Bosna'da on binlerce Müslüman katledilirken seyredip de ondan sonra başka yerlerde insanlık, demokrasi, insan hakları, özgürlükler havarisi haline gelmemeli. İnsanlık 100 küsur kadın, 80 küsur çocuğuyla uşağıyla, 600 masum insan katledilirken seyredip de ondan sonra metanet, sakinlik veya başka şeylerin çağrısında bulunmamalı. Yani insanlık ikiyüzlü olmamalı, insan hakları ikiyüzlü olmamalı."

- "Türkiye haklı bir mücadele vermiştir"

Gittikleri dünyanın değişik ülkelerinde farklı şeyler söylemeye çalıştıklarını anlatan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bir yerlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Hukukun üstünlüğü de insan hakları da demokrasi de, demokrasi ilkelerinden ayrılmamak da.. Türkiye'nin kimseden demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü öğrenecek yeri yoktur. Ama sizin bu konuda hassasiyetiniz var idiyse eğer Avrupa'daki dostlarımız 15 Temmuz gecesi gece yarısından sonra milyonlarca Türkiye'ye doğru, Türkiye'deki bu halkın o muhteşem sivil demokrasi zaferi ve devrimine destek vermek için Türkiye'ye doğru yürüyüşe geçmiş olması gerekiyordu. Bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra 'ama' 'fakat' 'ancak' 'lakinlerle' destek verip de bugün Türkiye'ye kimsenin başka şeyler söylemeye hakkı yoktur. Türkiye haklı bir mücadele vermiştir, veriyordur. Demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde de devlete, millete kastedenler karşısında mücadelesini verecektir ve bunu da inşallah en kısa sürede sonlandıracaktır."

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk koydu.





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