26.02.2017 12:39:15

Hocalı Katliamı'nın 25. yıl dönümü

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 25 yıl önce 26 Şubat tarihinde yaşanan 'Hocalı Katliamı' nedeniyle anma programları düzenlenecek.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 25 yıl önce 26 Şubat tarihinde yaşanan "Hocalı Katliamı" nedeniyle anma programları düzenlenecek.Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliam bir kez daha gözler önüne serilecek.Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte, Hocalı'da yaşanan vahşet slayt gösterisi ile katılımcılara anlatılacak."Hocalı Katliamı"Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat'ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmi kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi vahşice öldürülmüştü.487 kişinin ağır yaralandığı Hocalı katliamında bin 275 kişi Ermeniler tarafından rehin alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.Öte yandan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek programa tüm Karslıları davet etti.