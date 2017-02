27.02.2017 17:23:45

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Kars'ta anıldı

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Dünya devletlerinin Azerbaycan'ın sesini duyduğunu, ancak anlamadığını belirtti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Dünya devletlerinin Azerbaycan'ın sesini duyduğunu, ancak anlamadığını belirtti.Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca Hocalı Katliamı'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Güliyev, "Hocalı'da bir gecede 613 şehit verdik. Şehitlerin arasında kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız vardı. Savaşın da bir hukuku var. Savaşın da bir kuralları, kaideleri var. Ama yarın bakalım görelim. Sadece Hocalı'da değil, Karabağ'da olan hadiselerde savaş hukuku, savaş kaideleri gözlendi mi? Gelecek zamanda tarihte, hukukta buna öz kıymetini, değerini verecektir. Ve bu değerde de günahkarlar kendi cezalarını alacaklar" dedi."Bugün biz bununla yaşıyoruz. Sesimizi Dünya'ya duyurmaya çalışıyoruz" diyen Başkonsolos Nuru Guliyev, "Sesimizi dünya duymadı mı? Elbette ki duydular. Sesimizi duyan dünya birliği, dünya devletleri, bizim sesimizi duyupta, anlamadılar mı? Anladılar. Ama işlerine gelmedi. Çifte standart dediğimiz mesele dünya kamuoyunda artık bir kurala, bir kaideye dönüşmüştür. Dünya devletleri işlerine gelmeyince, çıkarlarına uymayınca bizim derdimizi ne dinlediler, ne anladılar, ne de anladıklarını kabul ediyorlar" diye konuştu."Çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'u yaşadık Türkiye'de, dünya bunu ne derecede değerlendirdi. Azerbaycan'da da yeni şeyler başladı. Nedenine baktığımız zaman Türk olduğumuz yeterlidir" diyen Guliyev, "Türk tarihine baktığımız zaman, Türk devletlerine baktığımız zaman görülür ki, bizi öyle bizden başka anlayan yoktur. Aslında anılıyorlar da bu da işlerine gelmiyor. Çünkü her zaman bizi kendilerine rakip gördüler. Her zaman Türk'ün bileğinden, birliğinden, ilminden, azminden korkmuşlar, çekinmişler. Bizim aile bağlarımız, bizim medeniyetimiz, bizim geçmişimiz, bugün de onları korkutmaktadır. Korksunlar, belki bize bugün zulmetmeye güçleri yetiyor. Ama gün gelecek bileğimizin gücüyle, elimizin gücüyle, devletimizin siyasi, iktisadi gücüyle biz o en yüksek kürsülerde yumruğumuzu masaya vurduğumuz zaman herkes esas duruşa geçerek, bizim haklı olduğumuzu en sonunda kabul etmek zorunda kalacaklar. İnşallah o günler yakındır" şeklinde konuştu.Hocalı'da yaşanan insanlık dışı katliamının içlerini yaktığını ifade eden Guliyev, son olarak şunları söyledi:"Hocalı'da yaşanan soykırım içimizi 25 yıldır yakıyor. Bugün 25. yılını yaşıyoruz. Bazen diyoruz ki ne kadar biz bu acımızı anlatıyoruz. Gözyaşımızı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Belki bardağın dolu tarafından yaklaşalım meseleye, bizim milli fıtratımızda işgal ederek öldürmek yoktur. Biz öldürmeyi, katletmeyi beceremedik. Biz bir yere almışsak, Türk tarihine baktığımızda orada savunmasız kadını, çocuğu, yaşlıyı öldürmemişiz, katletmemişiz."Başkonsolos Guliyev'in konuşmasının ardından program öğretim görevlileri tarafından Ermenilerin Hocalı'nda yaptıkları katliam katılımcılara anlatıldı. Program slayt gösterisi ve Azerbaycan Başkonsolosluğunca Hocalı katliamını dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca düzenlenen programa; Belediye Başkan Vekili Yakup Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, STK'lar, öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.