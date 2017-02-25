SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hocalı Katliamı Konferansı
25.02.2017 23:51:33

Hocalı Katliamı Konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:- 'Ben buradan, Türk İslam Dünyası'nın umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır' - 'Karabağ sadece Bakü'nün meselesi olur mu? Karabağ aynı za

" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ben buradan, Türk İslam Dünyası'nın umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır." dedi.

Topçu, aynı zamanda onursal başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneğince bir otelde gerçekleştirilen Hocalı Katliamı Konferansı'nda, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın bir konuşmasında gençlere yaptığı "Ağrı Dağı bölgesinin geri alınması" çağrısına tepki gösterdi.

"Aç tavuk düşünde darı görürmüş" değerlendirmesinde bulunan Topçu, Azerbaycan Milli Kahramanı İbat Hüseyinli'nin Karabağ'daki kahramanlıklarını anlattı.

- "Karabağ 1 milyar 700 milyonun meselesi olmalı"

Hocalı'yı her yıl andıklarını hatırlatan Topçu, Ermenilerin de sözde soykırımla ilgili her yıl yaklaşık 5 bin yazılı ve görsel materyal ürettiğini bildirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'yi "ikiz kardeş" olarak gördüğünü dile getiren Topçu, "Karabağ sadece Bakü'nün meselesi olur mu? Karabağ aynı zamanda Riyad'ın da meselesi olmalı, Kahire'nin de meselesi olmalı, Kosova'nın da meselesi olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda devraldığı törende söylediği gibi hepimizin meselesi olmalı. Karabağ 1 milyar 700 milyonun meselesi olmalı." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çeken Topçu, şöyle devam etti:

"Bir olmalıyız, beraber olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Neticede o zaman ne Arakan'daki Budist o çocuğa eziyet edebilir ne Doğu Türkistan'daki kardeşimiz oruç tuttuğu için zulüm görebilir. Ne Musul'da, Bağdat'ta, Şam'da yıkıntılar arasında parçalanmış mavi emzikli bebeklerin cesetleri bize gösterilir ne 45 yıl Ankara'yı PKK denilen bir bölücü terör örgütü meşgul edebilir ne de başımıza FETÖ diye bir terör örgütü musallat edebilirler. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz. İnşallah Allah o feraseti, o idrakı 1 milyar 700 milyonun her bir ferdine nasip eder."

- TBMM'ye çağrı

Ermeni lobilerinin gücü yettikleri her ülkeye giderek rüşvetle o ülkenin meclisinden olmayan soykırım yasasını geçirdiğini ifade eden Topçu, şunları söyledi:

"TBMM dese ki 'Bu hocalı meselesi şudur, 26 Şubat 1992'de Ermeni terör devletinin başındaki sabıkalı bir teröristin emriyle yine uluslararası bir terörist ve onun çetesi tarafından Hocalı'da tüm dünyanın gözünün içine baka baka yapılan jenositin adıdır'. Desek ne olur? Dolar mı yükselir, ne olur? Diyelim... Niye bunu biz demeyiz, ben bunu anlamadım."

Topçu, ülke genelinde 958 belediye meclisi bulunduğuna da işaret ederek "Bizim belediye meclis üyelerimiz bir öneri verse deseler ki '26 Şubat 1992'de Hocalı'da bu Ermeni çetelerinin yaptığından Ermeni Devletini sorumlu tutuyor ve bunu soykırım olarak bütün dünyaya ilan ediyoruz'. Ne kaybederiz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bir araya gelmesi halinde olacaklara dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

"Aslında bu ikiz kardeşin doğrulmasından Türk dünyası, İslam dünyası abad olacağı gibi, dünyanın bir tarafına güven, özgürlük, refah gelecek. İnşallah bunlar da olacak. Şimdi ben buradan, Türk İslam dünyasının umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır."

Karabağ'ın tamamına Ankara'dan selam gönderen Topçu, gençlere de Hocalı katliamını unutmamaları çağrısında bulundu.

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu da derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek Hocalı katliamını unutturmayacaklarını vurguladı

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli de Karabağ'da yaşadıklarını anlatarak Türk milletini birlik olmaya çağırdı.

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramil Gurbanov, Serriyye Vakfı Başkanı Servet Turgut, Azerbaycan Türksoy Temsilcisi Elçin Gafarlı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yunus Koç ve Azerbaycan ses sanatçısı Azerin'in de birer konuşma yaptığı konferansta Hocalı katliamını anlatan belgesel gösterildi.

Program sonunda Topçu, Türkiye'de tıp alanında uzmanlık eğitimlerini tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere hediye takdim etti.


    YORUM YAZ
'Dışarıdaki Filistinliler' İstanbul'da!
İşte Mistura'nın 'Cenevre belgesi'
23 yıl önceki katliam: İbrahim El-Halil Camiinde kanlı bir gün...
Ak Parti kampanya şarkılarını tanıttı
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Bahçeli: Bozkurt işareti, Yıldırım'ın eline yakıştı
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
'Musul'un batısı kolay olmayacak'
YSK Başkanı merak edilenleri cevapladı
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Erdoğan: 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Onların 'Hayır'larına 'Evet' diyerek bugünlere geldik
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
AK Parti'nin referandum kampanyası bugün başlıyor
Beyaz Saray'dan CNN ve BBC'ye yasak
Seçmen listeleri askıdan iniyor
136 Türk diplomat Almanya’ya iltica başvurusu yaptı
Diyanet 2017 hac sonuçlarını açıkladı
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?

26.02.2017 00:32:04
Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti!
Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti!
Mısır mahkemesinin, devrik lider Hüsnü Mübarek'in özel kalem müdürü yolsuzlukla suçlanan Zekeriya Azmi hakkında beraat kararı verdiği bildirildi.
25.02.2017 20:32:53
İsrail askerlerinden Lübnanlı gruba sert müdahale
İsrail askerlerinden Lübnanlı gruba sert müdahale
İsrail'in, sınıra gözetleme sistemleri kurmasını protesto eden Lübnanlılara İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz attı.
25.02.2017 20:32:28
Kılıçdaroğlu'ndan OHAL iddiası: 'Evet' çıkarsa...
Kılıçdaroğlu'ndan OHAL iddiası: 'Evet' çıkarsa...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Referandumdan 'Evet' çıkarsa OHAL sürekli hale gelecek' dedi.
25.02.2017 18:32:25
Musul'da bir kadın gazeteci hayatını kaybetti
Musul'da bir kadın gazeteci hayatını kaybetti
Rudaw Medya Grubu adına çalışan gazeteci Şifa Gerdi, çatışmaları takip etmek için gittiği Musul'un batısında mayına basması sonucu hayatını kaybetti.
25.02.2017 18:21:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal: Referandumda 'evet' çıkması için uğraşıyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal: Referandumda 'evet' çıkması için uğraşıyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, 'Referandumda 'evet' çıkması için uğraşıyoruz' dedi.
25.02.2017 18:20:44
'Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kurmuş gibi olacağız'
'Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kurmuş gibi olacağız'
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kurmuş gibi olacağız' dedi.
25.02.2017 18:18:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları