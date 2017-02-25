25.02.2017 23:51:33

Hocalı Katliamı Konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:- 'Ben buradan, Türk İslam Dünyası'nın umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır' - 'Karabağ sadece Bakü'nün meselesi olur mu? Karabağ aynı za

" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ben buradan, Türk İslam Dünyası'nın umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır." dedi.

Topçu, aynı zamanda onursal başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneğince bir otelde gerçekleştirilen Hocalı Katliamı Konferansı'nda, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın bir konuşmasında gençlere yaptığı "Ağrı Dağı bölgesinin geri alınması" çağrısına tepki gösterdi.

"Aç tavuk düşünde darı görürmüş" değerlendirmesinde bulunan Topçu, Azerbaycan Milli Kahramanı İbat Hüseyinli'nin Karabağ'daki kahramanlıklarını anlattı.

- "Karabağ 1 milyar 700 milyonun meselesi olmalı"

Hocalı'yı her yıl andıklarını hatırlatan Topçu, Ermenilerin de sözde soykırımla ilgili her yıl yaklaşık 5 bin yazılı ve görsel materyal ürettiğini bildirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'yi "ikiz kardeş" olarak gördüğünü dile getiren Topçu, "Karabağ sadece Bakü'nün meselesi olur mu? Karabağ aynı zamanda Riyad'ın da meselesi olmalı, Kahire'nin de meselesi olmalı, Kosova'nın da meselesi olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda devraldığı törende söylediği gibi hepimizin meselesi olmalı. Karabağ 1 milyar 700 milyonun meselesi olmalı." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çeken Topçu, şöyle devam etti:

"Bir olmalıyız, beraber olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Neticede o zaman ne Arakan'daki Budist o çocuğa eziyet edebilir ne Doğu Türkistan'daki kardeşimiz oruç tuttuğu için zulüm görebilir. Ne Musul'da, Bağdat'ta, Şam'da yıkıntılar arasında parçalanmış mavi emzikli bebeklerin cesetleri bize gösterilir ne 45 yıl Ankara'yı PKK denilen bir bölücü terör örgütü meşgul edebilir ne de başımıza FETÖ diye bir terör örgütü musallat edebilirler. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz. İnşallah Allah o feraseti, o idrakı 1 milyar 700 milyonun her bir ferdine nasip eder."

- TBMM'ye çağrı

Ermeni lobilerinin gücü yettikleri her ülkeye giderek rüşvetle o ülkenin meclisinden olmayan soykırım yasasını geçirdiğini ifade eden Topçu, şunları söyledi:

"TBMM dese ki 'Bu hocalı meselesi şudur, 26 Şubat 1992'de Ermeni terör devletinin başındaki sabıkalı bir teröristin emriyle yine uluslararası bir terörist ve onun çetesi tarafından Hocalı'da tüm dünyanın gözünün içine baka baka yapılan jenositin adıdır'. Desek ne olur? Dolar mı yükselir, ne olur? Diyelim... Niye bunu biz demeyiz, ben bunu anlamadım."

Topçu, ülke genelinde 958 belediye meclisi bulunduğuna da işaret ederek "Bizim belediye meclis üyelerimiz bir öneri verse deseler ki '26 Şubat 1992'de Hocalı'da bu Ermeni çetelerinin yaptığından Ermeni Devletini sorumlu tutuyor ve bunu soykırım olarak bütün dünyaya ilan ediyoruz'. Ne kaybederiz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bir araya gelmesi halinde olacaklara dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

"Aslında bu ikiz kardeşin doğrulmasından Türk dünyası, İslam dünyası abad olacağı gibi, dünyanın bir tarafına güven, özgürlük, refah gelecek. İnşallah bunlar da olacak. Şimdi ben buradan, Türk İslam dünyasının umudu Ankara'dan, başkentimizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, cumhuriyet rejiminden, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden bütün dünyaya sesleniyorum: Azerbaycan, Türkiye ikiz kardeştir. Bakü'nün kalbine diken batsa Ankara'nın yüreğine batmıştır."

Karabağ'ın tamamına Ankara'dan selam gönderen Topçu, gençlere de Hocalı katliamını unutmamaları çağrısında bulundu.

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu da derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek Hocalı katliamını unutturmayacaklarını vurguladı

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli de Karabağ'da yaşadıklarını anlatarak Türk milletini birlik olmaya çağırdı.

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramil Gurbanov, Serriyye Vakfı Başkanı Servet Turgut, Azerbaycan Türksoy Temsilcisi Elçin Gafarlı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yunus Koç ve Azerbaycan ses sanatçısı Azerin'in de birer konuşma yaptığı konferansta Hocalı katliamını anlatan belgesel gösterildi.

Program sonunda Topçu, Türkiye'de tıp alanında uzmanlık eğitimlerini tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere hediye takdim etti.