26.02.2017 11:09:05

'Hocalı'da yapılan bir katliam değil soykırımdır'

Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Nusretoğlu:- '1988 yılında Azerbaycan'da başlayan Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki işgal girişimleri, Müslüman Türklere karşı en önemli katliamlardan birisidir. Hocalı'da yapılan bir katliam değil bir soykırımdır'- 'Bugün Ermenistan Devlet Başkanı olan Serj Sarkisyan o dönemde savunma birliklerinin başındaki kişilerden biri ve katliamın baş mimarlarınd

HİKMET FARUK BAŞER - Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Telman Nusretoğlu, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki işgal girişimleri sırasında Hocalı'da katliam değil soykırım yapıldığını söyledi.

Nusretoğlu, Hocalı katliamının 25. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat 1992'nin, Azerbaycan'ın en hüzünlü tarihlerinden biri olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasının, önemli ve stratejik bir bölge olduğunu ifade eden Nusretoğlu, "1988 yılında Azerbaycan'da başlayan Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki işgal girişimleri, Müslüman Türklere karşı en önemli katliamlardan birisidir. Hocalı'da yapılan bir katliam değil bir soykırımdır.' diye konuştu.

Hocalı'dan önce başka yerlerin de işgal edildiğini ifade eden Nusretoğlu, şöyle devam etti:

'Ermeniler birer birer Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelerde katliamlar, soykırımlar yaptılar. O bölgeden Azerbaycan Türklerini göç ettirmeye çalıştılar. Ruslar o zaman buna çok büyük destek verdi. Han kentinde bulunan o dönemin Sovyetlerin son birliğinin aktif desteğiyle Hocalı'yı her taraftan kuşattılar. Azerbaycan Türklerinin elinde olan her silah Ruslar tarafından toplanmıştı. Azerbaycan'ın arkasında kimse yoktu. Zor koşullar altında Hocalı'yı savunuyordu. Rus birliklerinin desteğiyle Ermeni çeteleri Hocalı'yı kuşattı. Bir koridor bırakmışlar siviller için. Ama bunun da bir tuzak olduğu sonradan ortaya çıktı. Gece saldırmaya başladılar. Büyük bir katliam yaptılar Hocalı'da. Açtıkları koridordan kaçan masum insanlara bile katliam yaptılar. Orada büyük vahşet yaşandı ve 613 kişiyi katlettiler. Ölenlerin çoğu, yaşlılar, çocuklar ve kadınlardı.'

- 'Hocalı Ermeni terörizmin nasıl bir kimlik içerdiğini gösterdi'

Nusretoğlu, Hocalı'da yaşanan katliamın belgelendiğini ve yapılan vahşetin dünya kamuoyu tarafından bilindiğini dile getirdi.

Hocalı olaylarının aslında Ermeni terörizminin nasıl bir kimlik içerdiğini gösterdiğine değinen Nusretoğlu, şunları anlattı:

"Tarihi süreçte de Ermeni çetelerinin insanlığa yakışmayan katliamlar yaptığını biliyoruz. Geçmişte Osmanlı'nın doğusunda da katliamlar yaptılar. Bugün Ermenistan Devlet Başkanı olan Serj Sarkisyan o dönemde savunma birliklerinin başındaki kişilerden biri ve katliamın baş mimarlarındandır. Bunu kendisi de söylemiştir. Hocalı, Ermenilerin insanlığa yakışmayan karakterlerini ortaya çıkardığı bir örnektir.'

- 'Dağlık Karabağ'da ikinci Ermeni devletini kurmaya çalışıyorlar'

Nusretoğlu, Dağlık Karabağ sorununun, Ermeni lobisinin güçlü olmasınından dolayı çözülemediğini söyledi.

Dağlık Karabağ sorunun çözümünde ABD, Rusya ve Fransa'nın hakkaniyetli davranmadığını ileri süren Nusretoğlu, 'Şimdi Dağlık Karabağ'da ikinci Ermeni devletini kurmaya çalışıyorlar. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü olduğu zaman destek verilmiyor. Dünyayı yöneten güçler Azerbaycan'ın haklı davasında yanında durmuyorlar.' dedi.

- 'Türkiye ile Azerbaycan kardeşten ötedir'

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşten de öte olduğunu belirten Nusretoğlu, 'Biz aynı milleti, aynı değerleri taşıyoruz. Biz aynı milletiz, aynı kaderiz. Azerbaycan'ın güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir. Azerbaycan'ın milli sorunlarının halledilmesi Türkiye'nin milli sorunlarının halledilmesi demektir.' ifadelerini kullandı.

Nusretoğlu, Ermeni sorununun Türkiye'yi de tehdit eden bir sorun olduğunu, uluslararası camianın "sahte soykırım" kılıcını her zaman Türkiye'nin üzerinde tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi.