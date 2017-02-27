27.02.2017 15:59:08

'Hoca Ahmet Yesevi' Bartın Üniversitesinde anıldı

UNESCO tarafından 2016-2017 sezonunun 'Hoca Ahmet Yesevi Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle Bartın Üniversitesinde bir konferans gerçekleştirildi.

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UNESCO tarafından 2016-2017 sezonunun 'Hoca Ahmet Yesevi Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle Bartın Üniversitesinde bir konferans gerçekleştirildi.Vefatının 850'inci yılında Hoca Ahmet Yesevi'nin anıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Hoca Ahmet Yesevi'nin çağlar öncesinden bize seslenerek, günümüz insanına önemli bir miras bıraktığını söyledi. Rektör Kaplan, "Çağlar öncesinden bize seslenen Hoca Ahmet Yesevi'yi anlamak için konferanslar düzenliyoruz. Acaba bu işin sırı nedir diye düşünceler içerisine giriyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin bilgilerini o dönemiyle karşılaştırdığımızda bilgiye fazlasıyla sahip olduğunu ve bugünümüze ışık tuttuğunu görüyoruz. Onun aktardıkları insanoğlu var olduğu sürece gönüllerde taht kurmaya ve onların hayatlarında yer almaya devam edecektir." dedi.'Hoca Ahmet Yesevi ile İslam dalga dalga yayıldı'Konferansı veren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise Hoca Ahmet Yesevi ve döneminde yaşanan olayları anlattı. Türklerin Müslümanlaşmasında Ahmet Yesevi'nin önemli bir rolü olduğunu kaydeden Yıldız, "Biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün Anadolu'da, Balkanlarda Türklük ve Müslümanlık varsa, bu hoca Ahmet Yesevi hazretleri sayesindedir. Çünkü o bizim kurucu atamız, ilk defa İslam'ı bizim dilimizle anlatan büyüğümüzdür. Türkler olarak 751 yılındaki Talas Savaşında tarihi tercihimizi yapmıştık. O dönemde ulu bir coğrafyada göçebe olarak yaşıyorduk ve 10'uncu yüzyılda Karahanlıların Müslüman olmasıyla İslam yaygınlaşmaya başlasa da istenen ölçüde olmadı. Ne zamanki hoca Ahmet Yesevi hazretleri geldi, o büyük üstatlarından aldığı ilmi ve irfanı medresesindeki talebelerine öğretti. O zaman İslam dalga dalga yayıldı. Çünkü o İslamı oradaki insanların diliyle yani Türkçe olarak öğretti." diye konuştu.Edebiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, karşılıklı soru-cevapların alınmasının ardından son buldu.