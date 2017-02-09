09.02.2017 11:23:34

HKÜ'de Emek Hırsızlığına karşı mücadele semineri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütercim Asım Kütüphanesi yetkilileri tarafından 'Öğrenmeyi öğrenirsen yaşam boyu öğrenirsin' sloganı ile başlatılan 'HKÜtüphane Akademi' projesi kapsamında intihal engelleme programları eğitim semineri düzenledi.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütercim Asım Kütüphanesi yetkilileri tarafından "Öğrenmeyi öğrenirsen yaşam boyu öğrenirsin" sloganı ile başlatılan "HKÜtüphane Akademi" projesi kapsamında intihal engelleme programları eğitim semineri düzenledi.Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine ait gibi kullanması veya daha kısa bir deyiş ile emek hırsızlığı olarak açıklanan intihal durumuna karşı HKÜ, eğitim seminerleri başlattı.Eğitim seminerinde "iThenticate ve Turnitin" isimli intihal programlarının kullanımı, dünyadan ve Türkiye'den programı kullan üniversite ve kolejlerden örnekler verilerek çevrimiçi uygulamalar yapıldı. Eğitim, HKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kalyoncu Information Academy kulübü (KiA Club) işbirliği ile düzenlendi.Sertifikalı olan eğitimi bir Dubai firması olan "TechKnowledge"den, eğitim uzmanı Serdinç Kaya verdi. Seminere lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenler katıldı. HKÜ Kütüphane Müdürü Mustafa Cesur, "HKütüphane Akademi" eğitimlerinin yıl boyunca farklı konularda seminerlerle ve e-veritabanları eğitimleriyle devam edeceğini bildirdi.Cesur, akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan intihali engelleme konusunun, özellikle son yıllarda ülkemizdeki üniversitelerin daha fazla ilgi duyduğu bir konu haline geldiğini belirtti."iThenticate ve Turnitin programlarıyla bilgi hırsızlığı engelleniyor"Serdinç Kaya, iThenticate isimli programın akademisyenlerin, hakemlerin,editörlerin ve makalelerin taramalarını sağladığını açıklayarak, "Program web tabanlı ara yüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. iThenticate'e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000'den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000'den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150'den fazla yayın evinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Turnitin isimli program ise intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Öğretim üyeleri, öğrencilerine veya kendilerine ait makaleleri ya da ödevleri Turnitin web sitesine aktararak, Turnitin'e aktarılan milyonlarca ödevle, internette arşivlenmiş veya güncel web sayfalarıyla, ticari/bilimsel elektronik veri tabanlarında yer alan dergi, makalelerle ve elektronik kitaplarla karşılaştırma yapabilmektedir" diye konuştu.