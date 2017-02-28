28.02.2017 13:06:12

Hizmeti Alan Melikgazililer 'EVET' dedi

Melikgazi İletişim Merkezi hizmetleri konusunda anket yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi'ni iş ve işlemler için gelen vatandaşlara Melikgazi İletişim Merkezi çalışmalarının memnuniyet anketinde EVET ağırlıklı bir sonuç çıktığını söyledi.

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Melikgazi İletişim Merkezi hizmetleri konusunda anket yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi'ni iş ve işlemler için gelen vatandaşlara Melikgazi İletişim Merkezi çalışmalarının memnuniyet anketinde EVET ağırlıklı bir sonuç çıktığını söyledi.Hizmetten yararlananlar tercihini yaptıMelikgazi İletişim Merkezi'den yararlanan vatandaşlara bu çalışmadan, mekandan, çalışanların davranışlarından, işlemlerin sonuçlandırma süreçleri gibi soruların yer aldığı anketin sonuçlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmetten bizzat yararlanan ve yeni bir oluşum, yeni bir çalışma sistemi ve yeni bir sistem ile hizmet sunumunun devam etmesini isteyerek "evet" diyerek çalışmanın devam ettirilmesini istediklerini kaydetti.İki ayda tüm başvurular sonuçlandırıldıReferans ve örnek belediye olunmasında bu hizmet ve yatırımlardan yararlananların memnuniyetinin çok önemli olduğunu çünkü tüm çalışmaların Melikgazililer için yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi."Belediye yatırımlarında örnek ve referans belediye olarak gösteriliyorsak bunun temelinde istişare, dayanışma ve bütünlük söz konusudur. Hizmet ve yatırımlarından yararlananların memnuniyeti çok önemlidir. Bu amaç ile Melikgazi İletişim Merkezi'den memnun musunuz? Soruna Melikgazililer EVET diyerek bu çalışmanın yerinde ve zamanda yapıldığını onaylamışlardır. Sonuçta kendileri için yapılan bu hizmetin memnuniyeti bizleri de mutlu etmektedir"