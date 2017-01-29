29.01.2017 20:52:50

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 6 No'lu Şubesi Genel Kurulu

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 6 No'lu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu Fatih'te gerçekleştirildi.

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Hizmet-İş Sendikası İstanbul 6 No'lu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu Fatih'te gerçekleştirildi.Genel kurula çok sayıda başkan, delege ve davetli katıldı. Genel kurulun başında kısa bir giriş konuşması gerçekleştirildi. Konuşmada Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Genel Kurula gelemeyeceği duyuruldu. Bilgilendirmenin ardından Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili Hüseyin Öz söz aldı. Sendikanın tarihinde yaptığı çalışmalardan ve işçilere verilen haklardan bahseden Öz, konuşmasında kıdem tazminatına genişçe yer verirken, son zamanlarda artan terör saldırılarını da kınadı.Daha sonra üyeler oy vermek için sandık başına geçti. Yapılan seçimin ardından mevcut başkan olan Serdar Cafer Özkul, 65 oyla tekrar başkan seçildi.