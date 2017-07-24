24.07.2017 16:27:10

Hizbullah muhaliflerle çatışıyor

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye sınırındaki Filita ve Kalamun'da Esed rejiminin hava desteğiyle hareket eden Hizbullah ile bölgedeki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi. Kaynaklar, Hizbullah'a karşı savaşan muhaliflerin kayıplarının 50'yi aştığını açıkladı.

İran destekli Hizbullah örgütü ile muhalif silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dört gündür devam ediyor.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye sınırındaki Filita ve Kalamun'da Esed rejiminin hava desteğiyle hareket eden Hizbullah ile bölgedeki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Lübnan Ordusu'nun aldığı yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Arsal'a girilmesine izin verilmeyen basın mensupları bölge civarında gelişmeleri takip etmeye çalışıyor. Bu nedenle çatışmalarla ilgili sağlıklı bilgilere ulaşılması konusunda sorunlar yaşanıyor.

Muhalifler kayıp veriyor

Kaynaklar, Hizbullah'a karşı savaşan muhaliflerin kayıplarının 50'yi aştığını aktarıyor. Hizbullah'a yakın basın kuruluşları ve Lübnan yerel medyası ise İran destekli grubun kayıplarının 20 civarında olduğunu ifade ediyor.

Bölgede bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun 800 kişiden oluştuğu iddia edilen silahlı grubun ise Arsal kırsalını terk ederek Suriye içine çekildiği belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'ın, Suriye rejimine ait uçakların Lübnan hava sahasına girerek bölgede sağladığı hava desteğiyle Arsal kırsalında büyük oranda ilerleme kaydettiği iddia ediliyor.

Lübnan Ordusu'nun ise aralıklarla bölgedeki silahlı grupların bulunduğu mevzileri top atışıyla bombaladığı belirtiliyor.

Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampa tehdit

Hizbullah ve Suriye rejimi tarafından bölgede yapılan bombalamaların ise Arsal kırsalında Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampları da tehdit ettiği bildiriliyor.

İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir güvenlik görevlisinin, yaptığı açıklamada, Arsal kırsalında çatışmalardan etkilenen 350 Suriyeli mültecinin çadırlarını terk ederek Arsal kasabasına sığındığını aktardı.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada da Arsal kırsalındaki 12 Lübnanlı ailenin ve 350 Suriyeli mültecinin bulundukları yerleri terk ederek Arsal kasabasına sığındığı kaydedildi.

Arsal operasyonu

Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalamun ve Filita hattında Suriye rejiminin hava desteğiyle bölgedeki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı Cuma günü operasyon başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Meclis'te yaptığı konuşmada, ordunun Arsal'da geniş kapsamlı operasyon başlatacağını ve bu operasyonun Şam yönetimiyle koordinasyon içinde olmayacağını söylemişti.

Suriye ordusuna ait savaş uçakları, geçen hafta Arsal'ın dağlık bölgesine hava saldırıları düzenlemişti.

Askeri kaynaklar ise bölgede Hizbullah'ın, uyguladığı yeni askeri yöntemler nedeniyle daha fazla kayıp verebileceğini ifade ediyor.