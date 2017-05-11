11.05.2017 21:53:00

Hizbullah, Lübnan'ın Suriye sınırındaki askerlerini çekiyor

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah:- 'Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeden askerlerimizi çekiyoruz. Biz, Lübnan devletinin ve Lübnan ordusunun alternatifi değiliz. O bölgede çok mücadele ettik, görevimizi tamamladık ve artık bize ihtiyaç kalmadı'- 'Her zaman Suriye devletinin arkasındayız, Suriye hükümetinin, müzakerelerde kabul ettiği her kararı Hizbullah da kabul etmektedir. Ateşkes,

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu.

Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde bugün düzenlenen "Mustafa Bedreddin'i anma" etkinliğinde canlı yayın aracılığıyla katılan Nasrallah, Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını, Hizbullah askerlerinin tamamını çekmeye başladıklarını ve bölgenin güvenliğini Lübnan devletine bıraktıklarını söyledi.

Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından sınır bölgesinin şimdi daha güvenli olduğunu savunan Nasrallah, "Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeden askerlerimizi çekiyoruz. Biz, Lübnan devletinin ve Lübnan ordusunun alternatifi değiliz. O bölgede çok mücadele ettik, görevimizi tamamladık ve artık bize ihtiyaç kalmadı." dedi.

- "Her zaman Suriye hükümetinin arkasındayız"

Suriye devleti ile bugün, her zamankinden daha fazla uyum içinde olduklarını söyleyen Nasrallah, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Suriye devletinin arkasındayız, Suriye hükümetinin, müzakerelerde kabul ettiği her kararı, Hizbullah da kabul etmektedir. Ateşkes, Suriye'de dökülen kanı durdurmak için mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir karar."

Nasrallah, Lübnan'a yeni bir sızma girişimine karşı sınırın Suriye tarafındaki askeri varlıklarının devam edeceğini belirtti.

- Lübnan sınırındaki Bekaa Vadisi'nde yaşananlar

Hizbullah'ın Bekaa Vadisi'nde demografik bir değişiklik yapmaya çalıştığı iddialarını reddeden Nasrallah, bu iddiaların bölgede mezhepsel ayrımcılık yapan silahlı grupların yalanı ve propagandası olduğunu savundu.

Hizbullah güçleri, 2014 yılında Beka Vadisinde Suriyeli muhalif gruplarla yoğun çatışmalar yaşamış ve bölgedeki askeri varlığını her geçen gün daha da artırmıştı.

- Hizbullah'ın çekilme kararı, ABD'nin silah yardımından hemen sonra geldi

ABD tarafından verilen 800 ağır makineli silah ve 320 silah mürettebatı, Başkent Beyrut'ta 5 Mayıs'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti. Tören'de konuşan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, bu silahların, Suriye sınırında Lübnan'ın güvenliğini sağlamak üzere kullanılması şartıyla verildiğini ve ülkenin savunmasının tek temsilcisinin Lübnan ordusu olduğunu vurgulamıştı.

Richard, "ABD'nin 2016 yılının sonuna kadar toplam 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadesini kullanmıştı.

- 2016 yılında Suriye'de öldürülen Mustafa Bedreddin

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Mustafa Bedreddin Mayıs 2016'da Suriye'deki bir patlamada öldürülmüş ve İran'a yakın basın kuruluşları saldırıyı İsrail'in düzenlediğini öne sürmüştü.

Hizbullah'tan daha sonra yapılan yazılı açıklamada ise Şam Havalimanı yakınlarında meydana gelen ve Bedreddin'in ölümüne yol açan patlamaya, muhalif grupların top atışının sebep olduğu belirtilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir patlamada yaşamını yitirdiği duyurulan Bedreddin'in Hizbullah tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin ellerindeki bilgilerle örtüştüğünü savunmuştu.

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- Hizbulah'ın Suriye'deki altıncı yılı geride kaldıHizbullah'ın Lübnan sınırları dışında İsrail haricinde birine karşı verdiği ilk savaşında altıncı yılı geride bırakıyor. Cephedeki rolü giderek artan Hizbullah, aralarında askeri komutanlar ile sembol isimlerin de yer aldığı liderlik kadrosundan isimleri ve çok sayıda militanını Suriye'de kaybetmeye devam ediyor.