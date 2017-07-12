12.07.2017 21:08:48

Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu

Hizbullah lideri Nasrallah Lübnan’daki Suriyelilerin durumu hakkında konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Şii kanal El-Menar'da bir konuşma yaptı. Nasrallah konuşmasında, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumuna ve mülteci kampında yaşanan son olaylara değindi.

Nasrallah konuşmasında “Suriyeli mülteciler topraklarına geri dönmeliler, Lübnan hükümeti Esed rejimiyle müzakereler yaparak mültecileri geri göndermeli” dedi.

Geçtiğimiz hafta Lübnan ordusu mülteci kamplarına düzenlediği baskında 100'ü aşkın kişiyi göz altına almış, birçok kişiyi öldürmüş ve yaralamıştı. Ordu güçleri aynı zamanda mülteci kamplarını yağmalaması sonucu birçok kez yangın çıkmış ve onlarca çadır yanmıştı.

Bu saldırılar üzerine onlarca Suriyeli mülteci Lübnan'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Bilindiği üzere Hizbullah, Esed rejimi yanında savaşmak üzere 2013 yılında Suriye'ye girdi.

Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için her türlü çalışmayı yapan Hizbullah'ın, Suriye'nin birçok bölgesinde Sünni halka işkence yaptığına dair videolar çıkmıştı.

Diğer taraftan Nasrallah, Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin olumlu bir adım olduğunu belirterek başarılarından dolayı Irak ordusunu ve Şii din adamı Sistani'yi tebrik etti.

Kaynak: Timeturk