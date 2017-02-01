01.02.2017 19:57:11

Hitler'in katliam aracına 400 bin Euro

Adolf Hitler'in binlerce Yahudi ve hain ilan ettiği üvey kardeşinin ölüm emrini verdiği kırmızı telefon açık artırmada satışa sunuldu.

Adolf Hitler'in İkinci Dünya savaşında kamplarda esir olarak tutulan binlerce Yahudinin ve üvey kardeşinin ölüm emrini verdiği kırmızı telefon açık artırmada satışa sunuldu. Üzerinde Hitler'in isminin kazındığı telefonun yaklaşık 400 bin avro karşılığında satılması tahmin ediliyor.

HİTLER'İN KÖMÜRLÜĞÜNDE RUSLAR BULDU

Kırmızı telefonu 1945 yılında Rus ordusunda görevli Brigadier Sir Ralph Rayner isimli bir asker tarafından savaş sırasında, Rus ordusunun Berline girdiği esnada Hitler'in kömürlüğünden kurtarılmıştı.

KARTAL FİGÜRÜ VAR

Kırmızı, telefonu Hitler'in bodrumdan çıkaran askerin oğlu Ranulf Rayner açık artırımda satışa sundu. Siemens marka telefonun üzerinde bulunan kartal resmi ise Hitler'in ismini temsil ediyor.



FİYATI 400 BİN AVRO

Telefonu açık artırmaya çıkaran 82 yaşındaki Ranulf, telefonun "Naziler tarafında işlenen suçların anımsatıcısı" olduğunu söyledi. Telefonu Hitler'in ölüm aracı olarak tanımlayan Ranulf, telefonun yaklaşık 400 bin avro'dan satılmasını bekliyor.

KARDEŞİNİN DE ÖLÜM EMRİNİ VERDİ

Telefon, binlerce Yahudi'nin yanı sıra, Hitler tarafından hain olduğu iddia edilen üvey kardeşi General Hermann Fegelein'in öldürülmesi emrini vermek için kullanılmıştı.

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