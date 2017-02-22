22.02.2017 11:44:52

Hisarcık'ta 'zeka oyunları eğiticiliği' kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik 'zeka oyunları eğiticiliği' kursu açıldı.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik "zeka oyunları eğiticiliği" kursu açıldı.Sınıf Öğretmeni Önder Başeğmez nezaretinde Atatürk İlkokulunda açılan 22 kursiyerin katıldığı 32 saatlik "zeka oyunları eğiticiliği" kursunda kursiyerlere; akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, geometrik ve mekanik oyunlar, strateji oyunları ve hafıza oyunları konularında eğitim veriliyor. Zeka oyunlarının çocuklarda strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağladığını belirten Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, zeka oyunları eğitiminde eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmalarının hedeflendiğini ifade ettiler.(MA-EFE)