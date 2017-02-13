13.02.2017 12:13:12

Hisarcık'ta ölçü ve tartı aletleri sahiplerine beyanname uyarısı

Hisarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, 2 yılda bir beyanname ve damgalama bildirim verme süresinin 28 Şubat 2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

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Hisarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, 2 yılda bir beyanname ve damgalama bildirim verme süresinin 28 Şubat 2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.Yapılan açıklamada, "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre; iş yerlerinde ticaret amacıyla kullanılmakta olan her türlü ölçü ve tartı aletleri için her 2 yılda bir dilekçe ile müracaat etme ve damgalama mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle; açık ve kapalı pazar yerlerinde, kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan otomatik olmayan tartı ve ölçü aletlerinden; masa tipi, asmalı, ibreli ve elektronik teraziler, mekanik, elektronik baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan pazarcılar, diğer sabit iş yerlerinden, kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan mekanik tartı ve ölçü aletlerinden; masa terazileri, ibreli teraziler, asma terazileri, tek kollu baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan iş yerleri en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar ölçü ve tartı aletleri beyannamesi vermeleri gerekmektedir" denildi.Belediye Zabıta Amirliği, iş yeri sahiplerinden alınan ölçü ve tartı aletleri beyannamelerinin Simav Belediyesi Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu'na gönderileceğini, akabinde belirlenecek tarihte Simav Belediyesinden gelen yetkili memur tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgalama ve kontrol işlemlerinin yapılacağını söylediler.(MA-EFE)