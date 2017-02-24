24.02.2017 12:08:43

Hisarcık'ta okul binalarında deprem inceleme ve araştırma çalışması

Birinci derece deprem bölgesi olan Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu binalarında deprem inceleme ve araştırma çalışması yapıldığı bildirildi.

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Birinci derece deprem bölgesi olan Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu binalarında deprem inceleme ve araştırma çalışması yapıldığı bildirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı ihale çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu binalarında deprem inceleme ve araştırma çalışması başlatıldığını belirttiler.(MA-EFE)