Hisarcık'ta gece 24.00'e kadar su sayacı kontör yüklemesi yapılabilecek
Hisarcık Belediyesi, haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar kartlı akıllı su sayacı kontör yüklemesi uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Hisarcık Belediyesi, haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar kartlı akıllı su sayacı kontör yüklemesi uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Daha önce haftanın 5 günü sadece mesai saatleri içinde yapılan su sayacı kontör yüklemesi, su abonesi vatandaşların mesai saatleri dışında mağdur olmasını önlemek amacıyla Belediye Hizmet Binası girişindeki tahsilat servisinde haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar akıllı su sayacı kontör yüklemesi yapılmaya başlandı.(MA-EFE)