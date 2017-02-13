13.02.2017 13:58:23

Hisarcık'ta gece 24.00'e kadar su sayacı kontör yüklemesi yapılabilecek

Hisarcık Belediyesi, haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar kartlı akıllı su sayacı kontör yüklemesi uygulamasına geçildiğini açıkladı.

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Hisarcık Belediyesi, haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar kartlı akıllı su sayacı kontör yüklemesi uygulamasına geçildiğini açıkladı.Daha önce haftanın 5 günü sadece mesai saatleri içinde yapılan su sayacı kontör yüklemesi, su abonesi vatandaşların mesai saatleri dışında mağdur olmasını önlemek amacıyla Belediye Hizmet Binası girişindeki tahsilat servisinde haftanın 7 günü gece saat 24.00'e kadar akıllı su sayacı kontör yüklemesi yapılmaya başlandı.(MA-EFE)