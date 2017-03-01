01.03.2017 10:31:01

Hisarcık'ta baca yangını korkuttu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir apartmanda çıkan baca yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir apartmanda çıkan baca yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde bulunan Mustafa Kavgacı'ya ait 3 katlı bir apartmanın bacasından alevler yükselmeye başladı. Bacada biriken kurumdan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hisarcık itfaiye ekipleri tutuşan bacadaki yangını yarım saatte kontrol altına aldılar.(MA-EFE)