30.01.2017 13:08:35

Hisarcık'ta 25 köyün çöpleri her hafta düzenli olarak alınıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel İdare ekiplerince 25 köyün çöplerinin her hafta düzenli olarak alındığı bildirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel İdare ekiplerince 25 köyün çöplerinin her hafta düzenli olarak alındığı bildirildi.Yetkililerden alınan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine bağlı 25 köy ile Simav ilçesine bağlı Kestel köyünün evsel atıkları İlçe Özel İdaresine ait 3 personeli bulunan çöp toplama ekibiyle soba ve kalorifer külü haricindeki evsel atıklar her hafta düzenli olarak alınıyor. Bunun karşılığında ise Özel İdare Kütahya Katık Atık Birliğine çöp için kilo başına 70 kuruş ücret ödüyor.Kütahya Katık Atık Birliğinin evsel atıklar haricinde kesinlikle soba ve kalorifer külü almadığına dikkat çeken yetkililer,"Son dönemlerde çöp konteynerleri çevresine çuvallar içerisinde bırakılan kül ve benzeri atıkların çöp toplama ekiplerince alınmadığında sanki evsel atıklar alınmıyormuş gibi yerel medyada haber yapılması, kar kış demeden büyük bir özveri ile çalışan personelimizi üzmüştür. Bilindiği gibi evsel atık haricindeki kül ve molozlar çöp toplama araçlarımıza zarar vermektedir. Bu nedenle köy halkı kül ve benzeri atıkları eskiden olduğu gibi kendi imkanlarıyla imha yoluna gitmeleri gerekmektedir" denildi. (MA-EFE)