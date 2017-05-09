10.05.2017 11:28:29

Hisarcık Çpal'dan tanıtım atağı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik Muhasebe ve Finansman ile Kimya Teknolojisi alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik Muhasebe ve Finansman ile Kimya Teknolojisi alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Rehber Öğretmen Gülay Pınar ve Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan, ilçe merkezinde Seydi Resul İmam Hatip, Şehitler Ortaokulları ile Karbasan, Dereköy, Hasanlar ve Kutluhallar köy ortaokullarındaki 8. Sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek Muhasebe ve Finansman ile Kimya Teknolojisi alanlarının tanıtımını yaptılar.Okul ve alan seçiminin hayati önem taşıdığını, özellikle hayata kısa yoldan atılma hususunda Meslek liselerinin öneminin vurgulandığı slayt eşliğindeki anlatımlarda, okulun her türlü donanımları, ders işleniş ortamları ve mezunlardan görüntüler gösterilerek, çalışan ve gayret gösteren öğrenci için yolun daima açık olduğu vurgulandı.(MA-EFE)