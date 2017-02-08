08.02.2017 11:08:20

Hırsızlık şebekesinin annesi Gemlik'te yakalandı

Yalova başta olmak üzere çeşitli illerde hırsızlık olaylarına karışan aileye Gemlik polisi darbe vurdu.

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Yalova başta olmak üzere çeşitli illerde hırsızlık olaylarına karışan aileye Gemlik polisi darbe vurdu.Yalova'da farklı suçlardan aranan ailenin annesi olduğu öne sürülen C.Ş. (47), Dr. Ziya Kaya Mahallesi Özçelik Sokak'ta yakalandı. İddiaya göre, hırsızlık için girdiği binadayken Asayiş Büro ekiplerini karşısında gören C.Ş, ismini farklı söyleyerek polisi yanıltmak istedi. C.S'nin Yalova'da farklı suçlardan hakkında yakalaması bulunduğu ve aile fertlerinin de defalarca çeşitli suçlara karıştığı öne sürüldü. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından Gemlik adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.