22.02.2017 13:06:46

Hırsızlık şebekesinin aletleri ele geçirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir illerinde çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şebeke üyelerine ait çok sayıda silah ve çeşitmi malzemeler ele geçirildi.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir illerinde çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şebeke üyelerine ait çok sayıda silah ve çeşitmi malzemeler ele geçirildi.Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı; Karasu Vadisi, Karaağaç, Saraycık ve Çaydere köyleri ile Bursa karayolu üzerinde bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan ev ve iş yerlerinden, Ocak ve Şubat 2017 aylarında art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının birbirleriyle benzerlik gösterdiği ve hırsızlıkların aynı şebeke tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi, hırsızlık olaylarının meydana geldiği ev ve iş yerleri özel ekip tarafından tek tek incelendi. Son olarak; yurt dışında ikamet eden bir vatandaşın yazlık evinden aracının çalındığı ihbarı üzerine araştırmaları genişleten ekip, aracın izine Kütahya'nın Seyitömer ilçesinde rastlanıldı. Özel ekibin Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma sonucu hırsızlık şebekesi üyesi üç şahsın açık kimlikleri tespit edilerek çalıntı araç ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.Yakalandıkları açıklanmayan D.A., H.A. ve I.D. isimli hırsızlık şebekesi mensuplarınca Bilecik, Kütahya ve Eskişehir illerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ait olduğu tespit edilen; 3 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet LCD televizyon, 1 adet jeneratör, 3 adet ağaç kesme hızarı, 2 adet akü, 6 adet elektrikli matkap, 3 adet şarjlı matkap, 2 adet spiral, 2 adet cep telefonu ve muhtelif ev aletleri ele geçirilmiş ve çalıntı malzemelere el konuldu.