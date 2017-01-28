SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hırsızlığa girdiği evde telefonunu düşürdü, yakalandı
28.01.2017 21:15:18

Hırsızlığa girdiği evde telefonunu düşürdü, yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık için girdiği evde cep telefonunu düşüren şahıs polis ekiplerince yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık için girdiği evde cep telefonunu düşüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Hatay semtinde hırsızlık için bir eve giren Ş.A. (22), ev sahibi M.S.A. ile karşılaştı. Telaşa kapılan hırsız, hızla kaçarken kendi cep telefonunu ve daha önce girdiği bir evden çaldığı diz üstü bilgisayarı düşürdü. M.S.A. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızın düşürdüğü cep telefonu üzerinde çalışma başlattı. Daha önce aynı semtte ayakkabı hırsızlığı için bir apartmana giren Ş.A. güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda eşgali alınan hırsızın, Hatay ve Yeşilyurt semtlerinde hırsızlık suçundan aranan Ş.A.'nın olduğu tespit edildi. Değişik suçlardan da kaydı bulunan ve yoklama kaçağı olduğu öğrenilen Ş.A. kısa bir sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ş.A.'nın çaldığı diz üstü bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail askeri kaynakları, Batı Yaka’da silahlı eylemler beklediklerini açıkladı.
28.01.2017 21:15:16
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail'in iç istihbarat servisi ŞABAK'ın 2014 saldırıları raporlarının yayınlanmasını ertelemeye çalıştığı iddia ediliyor...
28.01.2017 21:08:01
BM'den Trump'a mülteci çağrısı
BM'den Trump'a mülteci çağrısı
BM, ABD Başkanı Trump'ın mülteci kabulünü durdurmasını eleştirdi.
28.01.2017 19:50:04
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Hüdayi Vakfı'nda görevli Ganalı Nasruddin Abdul, üniversiteyi Türkiye'de okuyarak Türkçe öğrendi. İngilizce anlamayan yerel halka İslam'ı anlatmak için kabile dilini bilen Mustafa'da Türkçe öğrendi ve Nasruddin Abdul'a çevirmenlik yaparak yardım etti. Birlikte köy köy gezip halka İslam'ı anlattılar. İslam'ı anlattıkları 14 köy Müslüman oldu.
28.01.2017 18:15:28
Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona Belediyesi, şehir merkezinde yeni bir otel veya konaklama yeri açılmasını yasaklayan bir karar aldı.
28.01.2017 17:53:48
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail askerleri tarafından geçen yıl öldürülen Filistinli genç kız Hudur'un cenazesi, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde toprağa verildi.
28.01.2017 17:43:26
Eğirdir 'buz' tuttu
Eğirdir 'buz' tuttu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar ile işletmelere ait eşyalar buz tuttu.
28.01.2017 16:06:35
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suriye'de büyük birleşme
Suriye'de büyük birleşme
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları