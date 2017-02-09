09.02.2017 14:14:24

Hırsızların 'Antep fıstığı' aşkı

Denizli'de ayakkabı tamircisinin dükkanından örs çalan hırsızlar, kuruyemiş deposunun camını kırıp, duvarını delerek 120 kilo Antep fıstığı çaldı. 25 poşet fıstığı çalan 3 hırsızın o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Denizli'de ayakkabı tamircisinin dükkanından örs çalan hırsızlar, kuruyemiş deposunun camını kırıp, duvarını delerek 120 kilo Antep fıstığı çaldı. 25 poşet fıstığı çalan 3 hırsızın o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 5 Şubat Pazar günü saat 20.30 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kaleiçi Pazarında yaşandı. Merkezefendi ilçesinde yer alan Kaleiçi Pazarındaki bir kuruyemiş dükkanına gelen hırsızlardan biri önce keşif amacıyla dükkanın önünde tur attı. Daha sonra bir ayakkabı tamirci dükkanından örs çalan hırsız kuruyemişçiye ait depo kapısının yanında bulunan camı kırdı. Hırsızlar, depoya girerek kuruyemiş dükkanına ait arka duvarı deldi. Bir kişinin girebileceği şekilde duvarı delen hırsızlar, dükkandan çoğunluğu Antep fıstığı olmak üzere, 5 kilogramdan oluşan 25 naylon poşet kuruyemiş çaldı. Uyanık hırsızlar işlerini kolaylaştırmak için çaldıkları kuruyemiş poşetlerini iki çuvalın içine sığdırarak, kayıplara karıştı.Hırsızlardan biri bir çuvalı tek başına götürürken, diğer çuvalı ise iki hırsız taşıdı. Hırsızların çuvalları götürdüğü anlar ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı."Piyasa değeri yaklaşık 5 bin 500-6 bin civarındadır"Emeğinin çalınmasından büyük üzüntü duyan ve hırsızlardan bıktıklarını belirten iş yeri sahibi 23 yaşındaki Serdar Çıralı, emniyetin çalışmaları sonucunda 15 çuval Antep fıstığının kendisine teslim edildiğini, ancak geri kalan 10 çuval Antep fıstığı bulunamadığı kaydetti. Çıralı, "Pazar günleri bu bölgede genelde esnaf kapalıdır. Hırsızlar pazar günü saat 20.30 civarında elinde bir örs ile geliyor, tabi örsü de çalıyor. Örs ile deponun kapısının yanında bulunan camı kırıyor. Daha sonra depodan dükkanın arka duvarını kırıyor ve raflardan mallarımızı alıyor. Genelde çalınan malın yüzde 86'sı Antep fıstığı, geri kalanı badem ve fındık çalınıyor. Poşetleri iki çuvala koyuyor. Çuvallara koyuyorlar ve çuvalları sırtlarına alıyorlar. Yaklaşık 120 kilo kadar çaldılar. Piyasa değeri yaklaşık 5 bin 500-6 bin civarındadır" dedi.Çevre esnafların daha önce benzer durumla karşılaştığını belirten Çıralı, "Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Güvenlik zafiyetinden şikayetçiyiz, artık yetkililerin buna önlem almasını istiyoruz. Sonuçta burası Denizli'nin turizm merkezi haline geldi, burada bir sürü dükkan var" diye konuştu.Öte yandan esnafın güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen emniyet yetkilileri, hırsızların kimliğini tespit ederek, operasyon düzenledi. Hırsızların ikamet ettikleri adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada 15 naylon çuvalı, yaklaşık 80 kilo Antep fıstığını bularak sahibine teslim etti.