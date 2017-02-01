01.02.2017 17:00:48

Hırsızları ayak izleri ele verdi

Ordu'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler karda bıraktıkları ayak izleri takip edilerek yakalandı

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Ordu'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler karda bıraktıkları ayak izleri takip edilerek yakalandı.Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında yaşayan M.A'nın (60) evinde çelik kasa içerisinde değerli eşya ve paraların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Hırsızların karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek aynı mahalledeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler şüpheli T.B'yi (30) gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüpheli T.B'nin ayakkabısının kar üzerindeki izlerle uyuştuğu ve kasa üzerindeki el içi izinin de şüpheli şahıs ile aynı olduğu belirlendi. T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının evinde ele geçirilen ve hırsızlıkta kullandığı suç aletleri ile kendisini ele veren ayakkabısını ise basınla gösterdi.(Doğan Arzık/İHA)