29.01.2017 09:56:10

Hırsızlar yarım kalan ilk soygunu aynı iş yerine tekrar girerek tamamladı

Gaziantep'te bir iş yeri aynı hafta içinde iki kez soyuldu. İş yeri alarmı nedeniyle kaçan şahısların, ikinci soygunda ise işlerini tamamladığı tahmin ediliyor. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Gaziantep'te bir iş yeri aynı hafta içinde iki kez soyuldu. İş yeri alarmı nedeniyle kaçan şahısların, ikinci soygunda ise işlerini tamamladığı tahmin ediliyor. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan bir halı mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Demir'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz iki şahıs, levye ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, alarm sisteminin devreye girmesi ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.4 gün sonra soyulduYaşanan olaydan 4 gün sonra aynı iş yerine gelen iki şahıs cam kapının kilidini kırarak tekrar içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren 2 kişi, saniyeler içinde duvarda bulunan televizyonu sökerek hızla uzaklaşıyorlar.Öte yandan, hırsızlık zanlılarının duvarda bulunan televizyonu söktükten sonra ellerinden düşürmeleri ve daha sonra kapının kilitlenmesi ile dışarı çıkmak için kısa süreli yaşadıkları panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı.Aynı hafta içerisinde iki defa soyulduktan sonra iş yerine kepenk yaptırmak zorunda kaldığını söyleyen Murat Demir, "Gece bana alarm sisteminden gelen mesajın ardından iş yerime geldim ve soyulduğumu gördüm. Daha sonra polisler geldi gerekli incelemeyi yaptılar, güvenlik kamerası görüntülerini aldılar, ancak henüz bir haber yok' ifadelerini kullandı.