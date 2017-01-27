27.01.2017 16:50:34

Hırsızlar vergi dairesinden çıkmıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde vergi dairesi yine soyuldu.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde vergi dairesi yine soyuldu.Dursunbey Vergi Dairesi'nde 5 gün arayla ikinci hırsızlık vakası meydana geldi. İsmail Dayı Caddesi'nde kaymakamlık binası yanında bulunan vergi dairesinin zemin katındaki vezne bölümüne hırsız ya da hırsızlar girdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, hırsızlar kasaya yöneldi. Bir süre kasayı zorladıkları tespit edilen hırsızlar, açmayı başaramayınca kaçtı. Vatandaşlar bu olayın ardından vergi dairesi binasında güvenlik tedbiri alınması gerektiğini söyledi.