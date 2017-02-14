14.02.2017 09:08:56

Hırsızlar mahalle sakinlerini canından bezdirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aydınlıkevler Mahallesine dadanan hırsızlar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aydınlıkevler Mahallesine dadanan hırsızlar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.Aynı mahallede oturan Yusuf Şahan ve Mehmet Yetkin'in evine de giren hırsızlar evde buldukları ziynet eşyalarını ve çeşitli elektronik malzemelerini çalarak olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi 1286 sokak üzerinde bulunan Yusuf Şahan'ın, babasının rahatsızlığı nedeniyle iki gündür evde bulunmadığını tespit eden hırsızlar, evin balkonundan içeri girerek yatak odasında bulunan çeşitli ziynet eşyalarını çaldı ve olay yerinden uzaklaştı. İki gün sonra evine dönen Şahan, evinin soyulduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olay ile ilgili soruşturma başlattı.Aynı gün hırsızlar, Yusuf Şahan ile birlikte aynı adreste oturan Mehmet Yetkin'e ait otomobil içerisinde bulunan teyip ve hoparlörleri çalarak olay yerinden uzaklaştı. Her iki olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.