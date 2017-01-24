24.01.2017 04:10:10

'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde

Kuzey Irak'ta örgütlenen 'Hipster' Kürt gençleri Irak'ta toplumsal değişim için çalışmalar yapıyor...

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Irak söz konusu olduğunda birçoklarının aklına ilk olarak mevcut çatışmalar ve büyük toplumsal problemler gelse de bir grup modaya düşkün Kürt genç, ülke hakkındaki imajı değiştirebilir.

Iraklı gençler, başlattıkları moda hareketinin sosyal bir değişimi beraberinde getirmesini umuyor. Grup kendilerine, Kürt bölgesel yönetiminin başkenti olan Erbil'de kurulmuş olmalarından yola çıkarak, 'Bay Erbil' adını vermiş.

​IŞİD'le savaşın ön cephesi konumunda bulunan Erbil'de bir araya gelerek başlattıkları 'akım' ise son bir yıl içinde özellikle sosyal medyada kendisine büyük bir takipçi bulmuş durumda.

'Centilmen buluşmaları' adı altında bir araya gelen grubun paylaştığı fotoğraflar birçoklarına batıdaki 'hipster' akımını hatırlatıyor.

​Dar kalıp takım elbise ve hipster akımının vazgeçilmezi olan özenle uzatılmış sakal 'Irak'ın ilk centilmen moda kulübünün' 30 üyesinin de kimliğinin bir parçası. Her ne kadar bu akım batı kökenli olsa da 'Bay Erbil' grubu, modernite ile bölge kültürünü birleştirdiklerini söylüyor.

​Tarzlarını oluştururken, bölge kültüründe 'Efendi' olarak anılan ve şehirde en iyi kıyafetleri ile gezen 'toprak sahibi' sınıfından da esinlendiklerini belirtiyorlar.

KADIN HAKLARI KONUSUNDA DA AKTİFLER

'Bay Erbil'in tüm amacı bir moda akımını bölgede duyurmak değil. Grup, "kendileri gibi daha iyi bir hayat arayışındaki Kürt gençlerinin olduğunu, bulundukları coğrafya dışındaki dünyaya gösterme" amacı da taşıyor.

​'Bay Erbil' kadın hakları konusunda bölgede hakim olan geleneksel tavrı da değiştirmeyi amaçladığını açıklıyor. Grup, her perşembe yaptığı sosyal medya paylaşımında, kadınların toplumda daha aktif olmasına örnek gösterdikleri bir kadın kahramanı öne çıkarıyor.

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