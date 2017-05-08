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Hipodromda uçan tekmeli saldırı
09.05.2017 10:05:16

Hipodromda uçan tekmeli saldırı

Adana'da hipodroma pompalı tüfekle saldırı yaptığı için ahırlara girişi yasak olan bir seyis, yarış sırasında güvenlik amiri yardımcısına uçan tekme i

Adana'da hipodroma pompalı tüfekle saldırı yaptığı için ahırlara girişi yasak olan bir seyis, yarış sırasında güvenlik amiri yardımcısına uçan tekme ile saldırdı.

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Ali Bicerikli (20) iddiaya göre, bir süre önce çıkan kavgada, ana nizamiye kapısına pompalı tüfekle ateş etti. Bunun üzerine Adana Hipodromu Güvenlik Amir Yardımcısı Turhan Salcan tutanak tuttu. Bu tutanakta zararın 7 bin 300 lira olduğu belirtildi. Zarar ise Bicerikli'den tahsis edildi. Ayrıca seyisin ahırlar bölümüne girmesi de yasaklandı. Bu duruma sinirlenen Bicerikli 29 Nisan günü yarış yapıldığı sırada hipodroma girerek güvenlik amir yardımcısı Turhan Salcan'a uçan tekme ile saldırdı. Salcan'ı yere düşüren Bicerikli burada da tekme atmaya devam etti. Etraftaki vatandaşların gelmesi sonucu Bicerikli olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Salcan darp raporu alırken, Bicerikli'den şikayetçi oldu.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM BİR TEKME ATTIM"

Polis tarafından gözaltına alınan Bicerikli'nin ifadesinde, "Ben Adana Hipodromu'nda 2 yıl önce seyis olarak çalışmaktaydım. Bundan iki yıl önce benim hipodrom içinde silah kullanmamdan dolayı maddi hasar oluştu. Ancak maddi hasar benim tahminim 100 liraydı. Ancak Turhan Salcan isimli şahıs bana bunun sonucunda 7 bin 300 lira masraf çıkardı. Ben de buna çok sinirlendim 29 Nisan günü yine onu hipodromda yarış izlerken gördüm. Sinirlerime hakim olamadım bir tekme attım yere düştü bir daha tekme vurdum. Sonra yarış izleyen vatandaşlar gelerek kavgayı ayırdı ben de oradan uzaklaştım. Çok pişmanım bir anlık sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, Ali Bicerikli'nin daha önce de Bursa Hipodromu'nda güvenlik görevlilerine molotof bombası ile saldırdığı öğrenildi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)
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