05.05.2017 17:54:33

Hindistan, Güney Asya uydusu fırlattı

Hindistan'ın, Güney Asya için yeni bir haberleşme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlattığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Sri Lanka, Maldivler, Bangladeş, Nepal ve Butan'ın faydalanacağı uydunun, bölge ülkelerinin telekomünikasyon ve yayın servislerini geliştirmeye yardımcı olmayı hedeflediği belirtildi.

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) tarafından üç yılda üretilen ve tamamen Hindistan tarafından finanse edilen Güney Asya uydusunun 12 Ku band aktarıcısına sahip olduğu kaydedildi.

Uydudan faydalanacak ülkelerin en az bir alıcıya erişim sağlayabileceği ancak her birinin kendi altyapısını geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

Uydu, doğal afet zamanlarında ülkeler arasında önemli iletişim bağlantıları sağlayabilecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uydunun fırlatılmasında emeği geçen bilim adamlarıyla "çok gurur duyduğunu" belirterek, bu uydunun, Hindistan'ın komşuları için "paha biçilemez bir hediye" olduğunu ifade etti.

Pakistan, uydudan faydalanacak ülkeler arasına katılmadı.

Hindistan, şubat ayında, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza atmıştı.

