26.02.2017 22:51:10

Hindistan'da turist teknesi alabora oldu

Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Tamil Nadu eyaletine bağlı Tuticorin bölgesinden üst düzey yetkili M. Ravi Kumar, Bengal Körfezi'nde turistleri gezdiren balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 9 Hint turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Körfezdeki gelgit nedeniyle alabora olan bottaki 11 kişinin Tuticorin'de hastaneye kaldırıldığını belirten Kumar, yolcularda can yeleği bulunmadığını ifade etti.



Kumar, balıkçı teknesinin tur için kiralandığını kaydetti.



Ülkede teknelerin kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle bu tarz kazalara sık rastlanıyor. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında geçen ay meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.