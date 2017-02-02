02.02.2017 11:02:02

Hindistan'da mayınlı saldırı

Hindistan'da yola yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, üst düzey emniyet yetkililerinden K.B. Singh, Maocu isyancılar tarafından Koraput bölgesinde yola döşenen mayınların polis aracı geçerken patladığını söyledi. Singh, 8 polisin öldüğü saldırıda 5 polisin de yaralandığını ifade etti. Singh, bölgede Maocu gerillaların etkin olduğuna dikkati çekti.

Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'tan esinlenen Maocu gerillalar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini ileri sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, örgüt, ülkenin 29 eyaletinin 20'sinde faaliyet gösteriyor.

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