09.02.2017 17:23:21

Hindistan'da kedi deneyi hayvanseverleri kızdırdı

Hindistan'da hayvan hakları savunucuları, çocuklara kedi yavrularını nasıl öldüreceklerini anlatan ders kitabına sert tepki gösterdi.

BBC'nin "Indian Express" gazetesine dayandırdığı haberine göre, hayvan hakları savunucuları, yalnızca bir tanesinde hava deliği olan iki ayrı kutuya konulan iki kedi üzerinde yapılan deneye yer verilen ders kitabının, hayvanların ve çocukların yaşamlarını riske attığını belirtti.

Haberde, yüzlerce özel okulda okutulan 4. sınıf çevre dersi kitabında, öğrencilerden, yaşayan ve yaşamayan canlılar arasındaki farkı görmek için yapılan deneyin parçası olarak bir kedi yavrusunu öldürmelerinin istendiği bildirildi.

"Yeşil Dünyamız" başlıklı kitapta yer alan deneyde, "Her bir kutuya küçük kedi yavrusu koyun. Kutuları kapatın. Bir süre sonra kutuları açın. Ne görüyorsunuz? Kutusunda delik olmayan kedicik ölmüş" ifadesi yer alıyor.

Tepkiler üzerine, kitabın yayıncısı Parvesh Gupta, kitabın bir sonraki basımında deneyin yer almayacağına dair söz verdi.



GELECEK YIL YENİ HALİ İLE TEKRAR DAĞITILACAK

Gupta, "Bir veli bizi birkaç ay önce arayarak deneyin yer aldığı yazıyı kitaptan kaldırmamızı, zira bunun çocuklar için zararlı olduğunu söyledi. Bizler kitabı dağıtıcı firmadan geri istedik ve gelecek yıl yenilenmiş halde dağıtıma sokacağız" dedi.

Hindistan vatandaşları tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden gösterirken, pek çok okul kitaptaki söz konusu deneyin yer aldığı sayfaları kaldırdı.

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