26.07.2017 13:29:20

Hindistan'da domatesler silahla korunuyor!

Hindistan'da domates hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen pazarcılar ilginç bir yöntem buldu. Domateslerin nakli sırasında pazarda herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmaması için silahlı korumalar görevlendirildi.

Hindustan Times'da yer alan haberde, Indore'deki bir toptancının, domatesin güvenliğinin, halihazırda ulaştığı dudak uçuklatan fiyat nedeniyle ülkede ciddi bir mesele olduğu, bu nedenle pazar yönetiminin domatesleri korumak için altı tane koruma kiraladığı yönündeki sözlerine yer verildi. Haberde özellikle yükleme ve indirme yapılırken korumaların domates kolilerinin başında nöbet tuttuğu belirtildi.

DOMATES HIRSIZLIĞI BİRÇOK KENTE YAŞANDI

Hindistan genelinde, bu ay birçok kentte, domates hırsızlığı vakası yaşandı. Aslında Madya Pradeş'te bu yıl domates rekoltesi çok yüksek oldu. Üretim fazlası nedeniyle fiyatlar aşırı ucuzlayınca, geçen ay birçok üretici domateslerini yollara döktü. Ancak domatesin mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların bazı bölgelerde ürünlere zarar vermesi nedeniyle bu ay fiyatlar fırladı.

Bir kilo domatesin fiyatı bir ay öncesine göre iki kat artarak 100 rupi'ye (Yaklaşık 1.55 dolar) çıktı. India Today gazetesinde yer alan bir yorumda, Hindistan'da ‘soğanın hükümetleri devirecek kadar önemli olduğuna' dikkat çekilerek, domates fiyatlarının da ‘hükümete kabus yaşatabileceği' belirtildi.