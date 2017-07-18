18.07.2017 11:08:51

Hindistan'da Dang Humması salgını: 21 ölü

Hindistan'da Dang Humması salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde sivrisineklerden bulaşan Dang Humması nedeniyle son 3 hafta içerisinde 21 kişi hayatını kaybetti. Turistlerin yoğun olduğu bölgede yeterli ilaç bulunmadığı ve sağlık çalışanları sayısının az olduğu belirtildi. Dang virüsünden Mayıs ayından bu yana 11 bin kişiye bulaştı.

Kerala sağlık hizmetleri direktörü R.L Sarita, büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduklarını ifade ederek "Durumla baş etmek için ilaç ve sağlık uzmanları eksikliğimiz var" dedi. Sarita, eyalette en az 40 bin kişide yüksek ateş tespit edildiğini, hükümetin okullarda ve tapınaklarda tıbbi kamp kurmayı planladıklarını ifade etti.



Sivrisinekler tarafından taşınan Dang virüsü, tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık.