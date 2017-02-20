20.02.2017 14:19:39

Hindistan'da çift başlı bebek doğdu!

Hindistan’da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü doğum yapan 30 yaşında kadın çift başlı bir bebek dünyaya getirdi.

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Yamunanagar ilçesindeki bir hastanede geçtiğimiz çarşamba günü çift başlı bir bebek dünyaya geldi.

YALNIZCA BİRKAÇ SAAT YAŞAYABİLDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki Nasreen ile 34 yaşındaki Naseem Mohammad'in bebekleri yalnızca birkaç saat yaşayabildi.

YAPIŞIK İKİZ DEĞİL!

Bebeğin yapışık ikiz değil kesinlikle tek bir bebek olduğu ancak iki adet kafası olduğu doktorlarca açıklandı.

Doktorların mucizevi çocuk dediği tuhaf olay bebeğin ailesi tarafından “Allah'ın muhteşem bir armağanı” olarak görüldü.

Çiftin bebeğin çift başlı olduğunu doğumdan bir gün önce öğrendikleri belirtiliyor.