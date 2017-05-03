04.05.2017 00:13:51

Hindistan'da bir Müslüman Hindu milislerce öldürüldü

Olayla ilgili Hindu milliyetçisi Hindu Yuva Vahini örgütünün üç üyesi yakalandı

Hindistan'da bir Müslüman, akrabasının Hindu kızla kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Hindu milliyetçisi milislerin nefret cinayetinin kurbanı oldu.

Uttar Paradeş eyaleti polis sözcüsü Munji Raj, Gulam Muhammed adlı 45 yaşındaki kişinin, Bulandşahar şehrinde bir grup genç tarafından dövülerek öldürüldüğünü bildirdi. Raj, Muhammed'in katil zanlısı olduğundan şüphelenilen üç kişinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Zanlıların radikal Hindu Yuva Vahini (Hindu Gençlik Tugayı) adlı milis örgütün üyeleri olduğu ifade edildi.

Hindu Yuva Vahini, 2002 yılında Hindu rahip Yogi Adityanath tarafından kurulmuştu. Adityanath, kısa bir süre önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Paradeş'e eyalet başbakanı olarak atanmıştı.

Eyalet başbakanı olmadan önce beş dönem boyunca Modi'nin Hindistan Halk Partisi (BJP) temsilcisi olarak federal parlamentoda görev yapan Adityanath, ülkedeki Müslüman azınlığı hedef alan beyanlarıyla tanınıyordu.



Müslüman erkeklerin inançlarını yaymak amacıyla Hindu kadınlarla evlendiğini savunan örgüt, Müslüman erkeklerle Hindu kadınlar arasındaki evliliklere son vermeyi kuruluş amaçlarından biri olarak görüyor.

Hindistan'da BJP'nin 2014'teki federal seçimlerde iktidara gelmesinden bu yana Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik saldırılarda artış olduğu gözleniyor. Saldırıların büyük bölümü, radikal Hindu milis örgütleri tarafından gerçekleştiriliyor.