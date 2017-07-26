26.07.2017 15:24:47

Hindistan'da apartman çöktü: 17 ölü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir apartmanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan'ın batısında bulunan Mumbai şehrinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Bina enkazından kurtarılan 28 kişinin arasında yaralananların olduğu bildirildi.



Yetkililer olayla ilgili yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenlerle binanın çöktüğünü belirtti. Ayrıca çöken binanın bir bölümünün huzur evi olarak kullanıldığını, bina yenileme çalışmaları sürdüğü için kullanımda olmadığını belirtti. Öte yandan, huzur evinin sahibinin, binanın yenilenmesi esnasında binada yapısal değişiklikler yaptığı nedeniyle tutuklandığı bildirildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Sidmur Naik, kurtarma operasyonunun sürdüğünü belirtti ve enkazın içinde daha fazla insanın olup olmadığının henüz belli olmadığını söyledi.