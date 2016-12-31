31.12.2016 15:58:17

Hindi bile kuzu fiyatlarını düşüremedi

Yılbaşında hindi satışlarının artmasına rağmen, kuzu eti fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.

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Yılbaşında hindi satışlarının artmasına rağmen, kuzu eti fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.Kuzuz pirzolanın kilosu kasaplarda 60TL'den satılıyor.Kasap Nusret Ayas, "Marmara Kıvırcık cinsi kuzu etinin kilosunun karkas fiyatı 32 TL. Pirzolasını 60 TL'den satıyoruz. Hindilere rağmen satışlarımızda herhangi bir düşüş olmadı" dedi.