14.02.2017 15:17:54

Hilton'dan İstanbul aşkı yarışması

Hilton İstanbul Otelleri, İstanbul'a olan aşkın en romantik ve en özgün kadrajla anlatılacağı bir sosyal medya yarışması düzenliyor.

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Hilton İstanbul Otelleri, İstanbul'a olan aşkın en romantik ve en özgün kadrajla anlatılacağı bir sosyal medya yarışması düzenliyor.İstanbul'daki 18 Hilton Oteli, İstanbul'a duyduğu aşkını anlatmak için bir sosyal medya yarışması ile düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre; 'Şimdi İstanbul Aşkı' adlı yarışma İstanbul'u en güzel fotoğraflayan ve sosyal medya (Instagram ve Facebook) üzerinden paylaşan herkese açık olacak. Yarışmaya katılmak için İstanbul'a olan aşkını gönlünce anlatan en romantik ve en özgün kadrajı yakalayıp '#simdiistanbulaski' etiketiyle Instagram veya Facebook hesabınızda paylaşmak yeterli olacağı belirtilirken, fotoğrafları jürinin değerlendirebilmesi için hesaplarınızın gizlilik ayarlarının da açık olması gerektiği kaydedildi.Son katılım tarihi 6 Şubat 2017 olan yarışmada, sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar jüri üyeleri tarafından hashtag'in temasına uygunluk, mekân ve manzara kullanımı, kompozisyon ve estetik gibi kriterler göz önüne alınarak oylanacak. İsteyenlerin her gün başka bir fotoğraf paylaşabileceği de bildirilirken dereceye giren ilk beş kişiye de ödül verileceği açıklandı.Yarışmasının jüri üyeleri ise şöyle; Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Gazeteci ve Haber sunucusu Murat Güloğlu, Seyahat Blogger'ı Kemal Kaya (Yolda Olmak), Sosyal Medya Fenomeni Güray Gürsel (BurusVilis) ve Hilton Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Yatmazoğlu.