10.02.2017 11:27:57

Hikmetyar, üç hafta içinde Afganistan'da olacak

Hizb-i İslami'den yapılan açıklamaya göre Gülbeddin Hikmetyar, üç hafta içinde Afganistan'da olacak

AA'nın haberine göre Hizb-i İslami Sözcüsü Haşmetullah Erşad, yaptığı açıklamada, Hizb-i İslami lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın üç hafta içinde Afganistan'da olacağını, ülkeye döndükten bir hafta sonra da başkent Kabil'e geleceğini söyledi.



Erşad, başkente gelmeden önce yakın bir vilayette ikamet edecek Hikmetyar'ın Kabil'de büyük bir törenle karşılanacağını, kendisinin 500 güvenlik görevlisi tarafından korunacağını belirtti.

Hikmetyar'ın korumaları arasında parti liderinin uzun yıllardır yanında bulunan özel korumaların da yer alacağını vurgulayan Erşad, Hikmetyar'ın Afganistan'a döndükten sonra siyasi faaliyetlerine yasalar çerçevesinde devam edeceğinin altını çizdi.

Erşad, Hikmetyar ve Hizb-i İslami'nin, Afganistan hükümetinden herhangi bir makam talep etmediğini ve etmeyeceğini belirterek ''Afganistan hükümeti isterse ülkede güvenliğin sağlanması için beraber çalışabiliriz, böylece tehditlere karşı büyük bir güç oluruz'' ifadesini kullandı.

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