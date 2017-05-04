04.05.2017 18:01:23

Hikmetyar Kabil'e döndü

Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar, ülkenin başkenti Kabil'de törenle karşılandı.

Hikmetyar, ülkenin doğusundaki Celalabad kentinden başkent Kabil'e yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama törenine Devlet Başkanı Eşref Gani, İkinci Yardımcısı Server Daniş, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Başkanı Gani, törenin açılış konuşmasında, Hikmetyar'a "Evine hoş geldin." dedi.

Hizb-i İslami Partisi ile yapılan anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Gani, Afganistan'daki terör örgütlerinin de silah bırakıp barışa katılmasını beklediklerini söyledi.

Gani, "Biz Afganlar birbirimizi kabullenmeliyiz, birbirimize güvenmeliyiz, yönetimin başına geçmek isteyen ancak seçim yoluyla geçebilir, bu bizim siyasi prensibimiz." diye konuştu.

- "Makam ya da mevki için barışa katılmadık"

Hizb-i İslami Partisinin lideri Hikmetyar da herhangi bir makam ya da mevki için barış yolunu seçmediklerini vurgulayarak, bundan sonra her durumda Afganistan hükümetine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başkalarını siyaset sahnesinden silmeye çalışmanın Afganistan'daki iç savaşın kaynağı olduğunu dile getiren Hikmetyar, Afganistan'ın Afgan vatandaşlarının ortak evi olduğunu vurguladı.

Taliban örgütüne barış çağrısını yineleyen Hikmetyar, Afganistan'da istikrarın sağlanmasının tek yolunun barış olduğunu aktardı.

Hikmetyar, ülkedeki yabancı güçlerin varlığını Afganistan'da barışın sağlanması anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

- Barış anlaşması

Devlet Başkanı Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen yıl barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu. Örgüt üyeleri birçok kez Kabil başta olmak üzere çeşitli kentlerde güvenlik güçlerini ve yabancıları hedef alan saldırılar düzenlemişti.