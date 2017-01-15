15.01.2017 18:21:08

Highway AVM'de konser ve defileye büyük ilgi

Bolu Dağı'nda bulunan Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen 'Kış Defilesi' ve Cem Belevi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Bolu Dağı'nda bulunan Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Kış Defilesi" ve Cem Belevi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Bolu Dağı'nda bulunan, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş ve yaşam merkezi olan Highway Outlet'de Merve Büyüksaraç, Sema Şimşek, Ece Begüm Yücetan, Begüm Yılmaz, Anastasia Gorel, Tsunami Valiente Bacallao, Çağla Zoralioğlu, Gizem Barlak, Ezgi Bozkurt, Hande Taşkın, Cansu Melis Karakuş, Tatiana, Ali Tank, Egemen Bibika, Serkan Sağdıç, Gökberk Çalın, Kazım Emre Aydın gibi ünlü mankenlerin katıldığı 2017 Kış Defilesi ve Cem Belevi konseri büyük ilgi gördü. Podyuma çıkan mankenler izleyiciler tarafından ilgiyle izlenirken, mankenlerin performansı göz doldurdu.Konser öncesinde basın mensuplarıyla buluşan ünlü şarkıcı Cem Belevi, Bolu'yu ısıtmaya geldiklerini belirterek, "Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'le çalışıyorum. Bugünlerde onların da tatlı telaşları var. Bebekleri dünyaya geldi. Henüz ziyaretlerine de gidemedim. O yüzden 'hadi şarkı' diye baskı yapamıyorum. Onlardan haber bekliyoruz işte. Bizim tahmin ettiğimiz albümün Şubat ayının ilk haftası çıkacağı yönünde" şeklinde konuştu.