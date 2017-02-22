22.02.2017 11:33:05

Hıdırlık ve Yeşil Camiye hayran kaldı

Vali Ahmet Hamdi Nayir, tarihi mekanlarda incelemelerine devam ediyor. Vali Nayir'e İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ile Müze Müdürü Metin Türktüzün eşlik etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Vali Ahmet Hamdi Nayir, tarihi mekanlarda incelemelerine devam ediyor. Vali Nayir'e İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ile Müze Müdürü Metin Türktüzün eşlik etti.Vali Nayir, ilk olarak Kütahya Mutasarrıfı Fuat Paşa tarafından 1905 yılında yaptırılan Yeşil Camiinde incelemelerde bulundu. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Yeşil Cami'nin, köşk tipi şerefeli minaresi Kütahya'daki tek örnektir. Kare planlı, tek kubbeli caminin önündeki giriş iki sütunlu ve kubbelidir. Caminin iç süslemeleri, kubbeden tavana kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Vali Nayir, Yeşil Caminin bahçesinde bulunan Cafer Dede Türbesini ziyaret ederek dua okudu.Vali Nayir incelemelerine Hıdırlık Mescidi ile devam etti. Ulu Cami'nin güneyinde aynı adı taşıyan tepe üzerinde bulunan Hıdırlık Mescidi'nin; Kare planlı, tek kubbeli, önünde geniş bir kemer biçiminde olan dar bir eyvanı vardır. Selçuklulardan kalma bir yapıdır. Kitabesinden Anadolu Selçuklu emirlerinden İmadüttin Hezar Dinari tarafından 1243-1244 yıllarında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mescid, 1980 yılında ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu, 2004 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Hıdırlık Mescidi'nin Kütahya'ya sembolik olarak kıbleyi gösteren özelliği de bulunduğu belirtildi. (EFE)